تنفيذ 71 قرار إزالة خلال الموجة الـ 15 في كفر الشيخ ..صور

واصلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة.





ونجحت الحملة في تنفيذ 71 قرارًا منها 12 قرار تعديات على النيل بمساحة 265 مترًا مربعًا، و28 قرار محليات بمساحة 8690 مترًا مربعًا ، 13 قرار هندسة ري دسوق بمساحة 75 مترًا مربعًا ، 18 قرارًا لري بسيون بمساحة 12364 مترًا مربعًا ، بإجمالي مساحة كلية 10294مترًا مربعًا بمركز ومدينة دسوق.





وكانت هذه الحملة، تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، اللواء خالد حسن رئيس مركز ومدينة دسوق، اللواء عبد الحميد بركات، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، العميد سعد سليط مأمور مركز شرطة كفر الشيخ.





وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، موجهًا بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح.





ووجه بتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشددًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.



