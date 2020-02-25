أخبار الحوادث.. القبض على ربة منزل ونجلتها لاتهامهما باحتجاز مدير بنك سابق.. ومجلس الدولة يحدد جهة استقبال المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









القى رجال مباحث القاهرة القبض على ربة منزل ونجلتها لاتهامهما باحتجاز مدير بنك سابق داخل شقتهما بالمعادى واجباره على ممارسة الرذيلة معهما مقابل اموالا.









تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من استخراج جثتين لشخصين انهارت عليهما الرمال أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط .









قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس "عمرو.ا" في اتهامه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 15 يوما على ذمة التحقيقات.









عثر أهالي قرية الرحمانية بمركز ديرمواس جنوب المنيا علي جثة لعامل في منتصف العقد الخامس من عمرة جثة طائفية بترعة الإبراهيمية بكامل ملابس وعلي الفور انتقلت وحدة مباحث المركز لفحص البلاغ حيث تبين أن الجثة لعاطل انتحر لمرورة بضائقة مالية.









انهت لجان المصالحات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في سوهاج، مراسم الصلح بين 3 عائلات بمركزي "جرجا والعسيرات" اثر خصومة ثأرية بينهم راح ضحيتها 4 اشخاص.









أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أن القانون رقم (63) لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة حدد الجهة التى تئول إليها المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى فنصّ على أن تئول إلى الخزانة العامة .









نشب حريق هائل ، بمصنع للإنتاج الزيوت والطحينه بنطاق قرية بلقينا بمدخل كمين العلو بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اثر حدوث ماس كهربائي وتم الدفع بقوات الحماية المدنيه مدعومة ب4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه قبل امتدادها للمنازل المجاورة وإنقاذ حياة المواطنين .









القى رجال مباحث القاهرة القبض على ربة منزل ونجلتها لاتهامهما باحتجاز مدير بنك سابق داخل شقتهما بالمعادى واجباره على ممارسة الرذيلة معهما مقابل اموالا.