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أخبار العالم

الكويت توقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها (كورونا)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:41 ص
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
 أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتي في إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إن إدارة النقل البحري، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانيء الكويتية، والجهات الحكومية ذات الصلة، بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من ايران، والعراق، والدول التي انتشر بها الفيروس، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للطيران المدني، بمخاطبة شركات الطيران العالمية، لتزويدها بالقرار الصحي لركابها، فضلا عن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من جانب، وشركات الطيران من جانب آخر، لتزويد المنافذ الجوية في الكويت بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.

وأشار إلى أن ادارة الطيران المدني الكويتية، طلبت من شركتي الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، تخصيص فرق استجابة سريعة خاصة بالطواريء الطبية، وتطبيق خطط التعقيم بالطائرات، في حال اكتشاف أي حالة مصابة أو بدت عليها أعراض العدوى.

وأضاف أن من بين الاجراءات التي تم اتخاذها أيضا، التنسيق مع شركات الطيران العالمية، لإبلاغ الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن أي مسافر قادم لمطار الكويت الدولي (ترانزيت)، من الدول التي اكتشف بها الفيروس، وفحصه فور وصوله، قبل اختلاطه مع باقي الركاب.

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