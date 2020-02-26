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محافظات

شمال سيناء تدعم قطاع الشباب لإقامة المشروعات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تتجه المحافظة شمال سيناء، لدعم قطاع الشباب من أجل تحقيق أقصى استفادة في إتاحة فرص عمل والتمويل اللازم لإقامة المشروعات متناهية الصغر للعمل علي حل مشكلة البطالة والاستفادة من جهود الشباب في تحقيق التنمية.

وقالت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء: إنه تم توفير 50 فرصة عمل خلال الملتقى الأول لتوظيف الشباب في إطار برنامج أهل مصر لشباب المحافظات الحدودية، ومن المنتظر توفير 68 فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال الملتقي الثاني.

وأضافت أن فرص التمويل متاحة أمام شباب الخريجين للتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر، على أن تكون الوظائف طبقا للتوزيع الجغرافي لقاطني شمال سيناء.

وقالت إنه تم تمويل 76 مشروعا متنوعا في مختلف المجالات، وينتظر خلال الفترة القادمة تمويل 100 مشروع جديد، ودعت الشباب للتقدم بالأوراق ودراسات الجدوى للاستفادة من التمويل المتاح لدي الجهاز لإقامة المشروعات .

ومن جانبه قال محمد سالم مدير القوى العاملة بالمحافظة: إنه تم توفير 68 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص. وأوضح أن مركز التدريب المهنى بالعريش يوفر فرصة التدريب على مهن لتنمية القدرات من خلال ورش مهنية ومتاح التقدم لها فى كل الأوقات .

وفي نفس السياق ..قال محمد فواز مدير إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة، إن الجمعية وفرت قروض لتمويل 250 مشروعا، وأن المجال متاح أمام الشباب للحصول علي قروض.

ومن جانبها تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، برنامج المبادرات الشبابية تحت شعار التدريب المنتهي بالمشروع ، وذلك بمشاركة 130 شاب وفتاة من مراكز الشباب بالتعاون مع جامعة العريش. 

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية إن البرنامج يهدف الي تنمية مهارات الشباب وكيفية استثمار الأفكار والإبداعات الشبابية حتي يستطيع الشاب تنفيذ مشروع يحقق دخل ويساعد على القضاء علي البطالة بشكل عملي جيد .

وتقوم محاور المشروع علي ٣ محاور رئيسية هي :
المحور البيئي ويقوم على استغلال الثروات البيئة في تنفيذ المبادرة
والمحور الاقتصادي ويقوم علي الجانب الاقتصادي وكيفية تنمية الفكر الاقتصادي للشباب 
والمحور الاجتماعي والذي يقوم علي تنمية المبادرات والمشروعات المجتمعية .
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شمال سيناء تدعم قطاع الشباب لإقامة المشروعات
شمال سيناء تدعم قطاع الشباب لإقامة المشروعات
شمال سيناء تدعم قطاع الشباب لإقامة المشروعات
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