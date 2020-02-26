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مرأة

ببلوزة كتف وكتف.. هيدي كرم تتألق بإطلالة جذابة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:09 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صباح اليوم الأربعاء، بصورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "يا صباح البونجور".

وتألقت هيدي كرم بإطلالة ملفتة وجذابة، مرتدية بلوزة باللون الأزرق كاروهات بتصميم "الكتف وكتف"، مع بنطال باللون الأسود، مما أظهرها بمظهر أنيق.

وانتعلت هيدي كرم بوت باللون الأسود بكعب، مما كشف عن أنوثتها.

وأما من الناحية الجمالية اعتمدت هيدي كرم، على اللمسات الجمالية بالألوان الهادئة، فاستخدمت أحمر الشفاة باللون الأحمر الهادئ، مع بعض لمسات البلاشر.

وتركت خصلات شعرها البني منسدل على كتفيها بارزا عن ملامحها المميزة.
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