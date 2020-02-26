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أخبار العالم

سان فرانسيسكو تعلن حالة الطوارئ استعدادا لفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:23 ص
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
أعلنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم /الأربعاء/ حالة الطوارئ، وسط حالة من القلق بشأن سرعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في العالم والمخاوف من احتمال تحوله إلى وباء ووصوله إلى المدينة.

وقالت عمدة مدينة سان فرانسيسكو- في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- إنه يجب رفع مستوى الجاهزية في المدينة؛ لمواجهة الفيروس، رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بالمدينة حتى الآن، مشيرة إلى أن المشهد العالمي المتعلق بالفيروس يتغير بسرعة ونرى أن الفيروس ينتشر يوميا؛ ليطال أجزاء جديدة من العالم، ونتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية سكان المدينة من الأذى".

وأكدت أن إعلان حالة الطوارئ في المدينة سيمكن السلطات المحلية من حشد الموارد الضرورية، والكوادر لتسريع إجراءات التخطيط الطارئ، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في حال ظهر الفيروس في المدينة.

وتأتي تلك الخطوة على خلفية صدور تصريحات من ممثلين عن وزارة الصحة الأمريكية، تحذر من احتمال تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، التي بلغ فيها عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 57 حالة، 40 منها تعود إلى ركاب تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحجور عليها في ميناء يوكوهاما الياباني.

وكان وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار، قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستكمل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في غضون سنة.
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