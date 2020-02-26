سبب إطلاق 21 طلقة في جنازة مبارك العسكرية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، إن ترتيب جنازة عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وإطلاق 21 طلقة مدفعية في الجنازة العسكرية يكون تقديرا للمجهودات التي قدمها حسني مبارك في القوات المسلحة وباعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة .





وأضاف محمد أمين في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان له دورا بارزا في القوات المسلحة وفي حرب أكتوبر المجيدة وهو من خطط للضربة الجوية الأولى.





وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمشاركة دولية وعربية .





وحضر العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصلت عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.





كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.



