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مرأة

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:01 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

تألقت سمية الخشاب فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل اعلى الركبة وذا اكمام طويلة باللون الاسود، واتسم التصميم بانه لا يحمل اى نقوشات، كما تميز بالقماش المخملى.

واكملت سمية الخشاب إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية و البسيطة.

ومن الناحية الجمالية، فأعتمدت سمية الخشاب على تسريحة شعر بسيطة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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