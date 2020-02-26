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رياضة

الزمالك يفوز على سبورتنج ويواجه الاتحاد بنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:48 م
فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة السلة
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محمد رشاد
تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك إلى نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد تغلبه على سبورتنج بنتيجة 85-68 في المباراة الرابعة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات دور الثمانية للمسابقة.


وبهذا تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري السوبر للسلة، بعد الفوز على سبورتنج في سلسلة مواجهات البلاي أوفس لدور الثمانية بنتيجة 3-1 في اللقاءات المباشرة بينهما.


وجاءت نتائج المواجهات الأربع كالآتي: فاز سبورتنج بالمباراة الأولى بنتيجة 82-76، بينما حسم الزمالك المباراة الثانية لصالحه بنتيجة 62-45، والثالثة بنتيجة 87-86، والرابعة بنتيجة 85-68.


ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة، ضمن سلسلة البلاي أوفس (Best of 5)، وستقام هذه المواجهات على صالات يتم تحديدها بمعرفة الاتحاد المصري لكرة السلة.


وتنطلق منافسات دور نصف النهائي لدوري السوبر للسلة التي تجمع بين الاتحاد والزمالك، والأهلي مع الجزيرة في أيام 5، 7، 10، 12 و16 مارس المقبل.
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