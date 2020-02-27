سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

تقوم شركة KTM النمساوية لصناعة السيارات والدراجات النارية بتصنع سيارتها X-Bow GTX الجديدة كليًا , وبذلك تعتبر هي العلامة التجارية الثالثة التي تصنع سيارة في فئة سباقات GT2 الجديدة .

السيارة الجديدة ستظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، وتستمد قوتها من محرك توربو بخمسة أسطوانات سعة 2.5 لتر من أودي والذي يولد قوة 600 حصان في إصدار GT2 وأكثر من 500 في GTX.

وإلى جانب هذه القوة، فإن KTM X-Bow GT2 التي يبلغ وزنها 1000 كجم فقط ستتميز بنسبة وزن إلى قوة تقل عن 2 كجم لكل حصان وهي نسبة مذهلة.

وقال عضو مجلس إدارة KTM، هوبرت ترونكينبولز: "ننقل عناصر العلامة التجارية المميزة لـ KTM وهي الأداء والنقاء إلى جانب مجالات الخبرة الأساسية في KTM، والتي تشمل أحدث تقنيات رياضة السيارات والوزن الخفيف للغاية والمكونات عالية الجودة في سيارة سباق تعكس بوضوح مفهوم الشركة، هذه علامات العصر".

ومن المحتمل أن يشهد عام 2020 ظهور فئة سباقات GT2 الجديدة التي تحصل على المزيد من القوة وأقل في الديناميكية الهوائية من سيارات GT3، وها هي الشركة النمساوية تنضم إلى بورشه وأودي في المنافسة في هذه الفئة.