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منوعات

المستشفى سيطردها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإنقاذ طفلة من الموت

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:50 م
الطفلة مايا العساف
الطفلة مايا العساف
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أماني إبراهيم
نشرت د. رهاب البيطار محامية وكيل أسرة محمد حسن الموسى قتيل فيلا ناسي عجرم، صورة لطفلة أصيبت في حادث سيارة ويهددها احد المستشفيات الحكومية في لبنان بطردها.

وكانت قد اصيبت الطفلة وتدعى مايا العساف بحادث سيارة ودخلت المستشفى إثره وأجريت لها عمليات جراحية جعلت وضعها حرج ومعرضة للموت وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة المستشفى تهدد بخروجها من المستشفى وإلقائها في الشارع، حيث أوقفت تلقي العلاج للطفلة بتهديدات مستمرة للأم.




وناشدت البيطار المسئولين والجهات المختصة في لبنان بضرورة التدخل لإنقاذ حياة الطفلة الصغيرة مايا بعدما هددت إدارة المستشفى والدتها.


وكانت قد كتبت البيطار على حسابها الشخصي على موقع التغريدات تويتر: "مايا العساف طفلة اصيبت بحادث سيارة وادخلت المستشفى واجرى لها عمليات جراحية ورغم ان وضعها حرج ومعرضة للموت فإن ادارة المشفى تريد اخراجها ورميها بالشارع وشركة التأمين اوقفت العلاج وهم يهددون الام وسائق السيارة يتملص من المسؤولية نناشد الجهات المختصة في لبنان التدخل لان الطفلة بخطر". 
المستشفى سيطردها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإنقاذ طفلة من الموت
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