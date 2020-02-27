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رياضة

طاهر أبو زيد يكشف موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:26 ص
طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد
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محمد رشاد
كشف طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، عن موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، مبديًا رأيه في أداء مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالي.

ويتولى محمود الخطيب، رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد فوزه في الانتخابات الماضية التي أجريت في شهر نوفمبر عام 2017، على حساب محمود طاهر.

وقال طاهر أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "TEN"، "هذا أمر سابق لوقته، وتعودنا في الأهلي المتواجد يكون له كل الحق ومجلس الإدارة الموجود نحترمه ونتمنى له كل التوفيق، ولكل مقام مقال، وهذا الأمر غير وارد لأن هناك مجلسًا حاليا وكلنا نسانده".

وحول أداء مجلس إدارة الأهلي، قال طاهر أبو زيد "لا أستطيع قول رأيي كفرد مهما بلغت من القيمة أنا عضو في الجمعية العمومية، ولا أستطيع فرض قراري، وأصحاب القرار هم أعضاء بمئات الآلاف في النادي".

واستطرد "رأيي أقوله في الصندوق، وأتمنى التوفيق للجميع، وأعتز بأهلاويتي وأصبح سعيدًا عند استقرار النادي وتقديم كرة قدم جديدة واتخاذ القرارات التي تناسب قيم ومبادئ الأهلي ، مسألة تقييم الزملاء لا أعتاد عليها، لا أستطيع الحكم على أداء مجلس إدارة الأهلي الحالي".

وإذا عرض عليه رئاسة الأهلي واتحاد الكرة أيهما تفضل؟ أجاب "القرار لابد أن يكون فيه دراسة، كأحد أبناء المنظومة الرياضية أتمنى التوفيق للجميع وكل واحد يقدم رسالته".

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