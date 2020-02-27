وجدوا جثته مفصولة الرأس.. غموض حول مقتل شاب في عرين أسد

يحيط الغموض باكتشاف بقايا جثة تبلغ من العمر 18 عامًا داخل محيط عيش الأسود في حديقة سفاري، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور".





وفي باكسستان، اختفى الشاب المراهق محمد بلال قبل يومين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد قُتل وأُلقي به لتغطية جريمة كبيرة أم أن حظه العاثر قاده لمكان تجمع الأسود لتفتك به.





وقالت الصحيفة، إنه تم العثور على جمجمة المراهق وعدد قليل من العظام، عندما ذهب الموظفون لإطعام الحيوانات في وقت مبكر اليوم ، في لاهور سفاري بارك.





وذكرت الشرطة إن عائلته أبلغت في وقت لاحق باختفائه.





وقال تشودري شفقت ، نائب المدير العام للحديقة، إن الحديقة "لديها تدابير أمان كافية"، وتساءل عن ما إذا كان بلال قد قُتل قبل أن يلقى بجثته في مكان تجمع الأسود.





وأضاف "مازلنا نتساءل كيف عبر السور وهو مرتفع للغاية ودخل عرين الأسود؟".





وتابع "أعتقد أن الشرطة ستحقق أيضًا فيما إذا كان الرجل نفسه تسلق السياج وذهب إلى الداخل أو ألقى شخص ما جثته في الداخل لتأكلها الأسود".



