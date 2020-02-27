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مرأة

أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر.. بدل الوصفة الواحدة 3 وصفات

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:51 ص
علاج تساقط الشعر
علاج تساقط الشعر
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رضوى حسام
يعد تساقط الشعر من أكثر المشكلات المزعجة التي تعاني منها فتيات كثيرات، لذا يبحثن عن أفضل علاج لحل مشاكل تساقط الشعر، لكن من حسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على حل مشكلة تساقط الشعر، حسب ما أشار موقع " bold sky "  وتشمل:

  وصفة زيت الزيتون والعسل الأبيض
 
- مكونات وصفة زيت الزيتون والعسل الأبيض ..
فنجان من زيت الزيتون
ملعقة من حب الرشاد
ملعقتان من العسل الأبيض.
 
- طريقة تطبيق وصفة زيت الزيتون والعسل الأبيض
 
نضع المكونات في الخلاط وتخلط جيدا ويسكب المزيج في مقلاة ونضعها على النار حوالى عشر دقائق.
تترك الوصفة جانبًا حتى تبرد وبعدها نسكب المزيج في برطمان زجاجى وتدهن الوصفة على الشعر مع فرك فروة الرأس مع التدليك
حوالى 20دقيقة ثم نغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.
 
وصفة الجرجير وزيت الخروع
 
- مكونات وصفة الجرجير وزيت الخروع..
جرجير
ثوم
زيت الخروع
 
- طريقة تطبيق وصفة الجرجير وزيت الخروع..
يتم طحن المكونات الثلاثة حتى يتحولوا إلى شكل كريم نضعه على الفراغات لمده 30 دقيقة كل يوم لمده شهر.
نتيجة هذه الخلطة مبهرة ولن تترك مكانا واحدا بالشعر به فراغات.
 
  وصفة زيت السمسم وزيت الخروع 
 
- مكونات وصفة زيت السمسم وزيت الخروع ..
5 قطرات من زيت السمسم
4 قطرات من زيت الخروع
ملعقتان من الزبادى

- طريقة تطبيق وصفة زيت السمسم وزيت الخروع ..
امزجى المكونات لتتجانس تماما وتدهن الوصفة على الشعر مع فرك فروة الرأس بها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر وتكرر الوصفة 4 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.
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