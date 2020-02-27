الطفلة بـ 250 ألف جنيه.. سقوط عصابة تزويج القاصرات عرفيا على فيس بوك

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفيًانظير مبالغ مالية.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالاشتراك مع سيدة أخرى، واستخدامها فى استقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) فى الأسبوع الواحد.





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باستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى قيام مدرس "منشىء الصفحة المشار إليها" ، بالإشتراك مع إحدى السيدات وزوجها، بعرض طفلة – 11 سنة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالإشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفيًا نظير مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه).





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام"، ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمين، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهم "الهواتف المحمولة" الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم، وبصحبتهم "طفلين 8 ، 6 سنوات - "شقيقى الطفلة الضحية".





وبمواجهتهم أقروا باستغلال الطفلة المجنى عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفى نظير مبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



