بسبب الصيانة.. 5 أحياء في الجيزة بدون مياه شرب.. غدا





وأوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة أن تلك الأعمال تضطر الشركة لقطع المياه عن أحياء (جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) خلال فترة تنفيذ الأعمال .



