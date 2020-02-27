بسبب الصيانة.. 5 أحياء في الجيزة بدون مياه شرب.. غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر لمدة 10 ساعات إعتبارًا من الساعة الـــ 10 مساء الجمعة، وحتى الساعة الــ 8 من صباح السبت.
وأوضحت شركة مياه الشرب بالجيزة أن تلك الأعمال تضطر الشركة لقطع المياه عن أحياء (جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) خلال فترة تنفيذ الأعمال .
وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الخاصة والعامة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .