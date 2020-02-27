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محافظات

لحوم ومخبز واتصالات.. قرارات جريئة لمحافظ أسوان في جولة ميدانية اليوم .. شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:36 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح

قام اللواء أشرف عطية بجولة مفاجئة داخل منطقة صحارى السكنية تفقد خلالها الشوارع وبعض المواقع الخدمية الخاصة بـ الإتصالات والبريد ، وهايبر المصرية للسلع الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى المخبز البلدى المتوقف تشغيله، وأيضًا أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية ويأتى ذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة للوقوف عن قرب من هموم المواطنين ومشاكلهم ومطالبهم.

وقد أبدى محافظ أسوان استياءه من مستوى النظافة العامة والتى تقوم بها إحدى الشركات التابعة لشركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء ، موجهًا رئيس مدينة أسوان بمتابعة أعمال هذه الشركة واتخاذ اللازم في حالة تقاعسها، علاوة على وجود بعض الإشغالات من الباعة الجائلين داخل شوارع المنطقة .

كما كلف اللواء أشرف عطية وكيل وزارة التموين بالإسراع بتشغيل المخبز البلدى والذى تقوم بتأجيره شركة الكهرباء للوفاء باحتياجات أهالى المنطقة من رغيف العيش بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة وخاصة أن المحافظ قام بضبط بعض أرغفة العيش البلدى غير المطابقة للمواصفات والتى تقوم إحدى السيارات بتوزيعها من حصة مخبز بلدى بوسط مدينة أسوان، وهو الذى يتطلب تشديد الرقابة التموينية.

وشدد على ضرورة متابعة محلات الجزارة عقب إكتشاف أشرف عطية قيام أحد الجزارين بالمنطقة ببيع اللحوم البلدى بسعر 110 جنيهات بزيادة عن الأسبوع الماضى ، ولذا ستقوم المحافظة لمواجهة هذه الظاهرة بضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدى والسودانى فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار داخل الأسواق.

وأعطى عطية توجيهاته بمخاطبة وزير الاتصالات لرفع كفاءة وتطوير المكتب التابع لشركة الاتصالات والذى يقوم بخدمة المقيمين في منطقة صحارى بعد رصد المحافظ لمستوى النظافة داخل وخارج هذا الموقع الخدمى، بجانب سوء حالة التجهيزات الفنية والمكتبية ومقاعد انتظار الجمهور لأداء دوره الخدمى بالشكل المطلوب.   

لحوم ومخبز واتصالات.. قرارات جريئة لمحافظ أسوان في جولة ميدانية اليوم .. شاهد
لحوم ومخبز واتصالات.. قرارات جريئة لمحافظ أسوان في جولة ميدانية اليوم .. شاهد
لحوم ومخبز واتصالات.. قرارات جريئة لمحافظ أسوان في جولة ميدانية اليوم .. شاهد
لحوم ومخبز واتصالات.. قرارات جريئة لمحافظ أسوان في جولة ميدانية اليوم .. شاهد
لحوم ومخبز واتصالات.. قرارات جريئة لمحافظ أسوان في جولة ميدانية اليوم .. شاهد
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