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رياضة

نشرة الرياضة.. النني يحذر محمد صلاح.. تريزيجيه يتوعد مانشستر..عقوبة جديدة علي الزمالك

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:28 م
النني و محمد صلاح
النني و محمد صلاح
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عبدالله هشام
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي :
حذر الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي زميله المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من مغادرة الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن الأرباح التي حقهها النادي، خلال الموسم المنقضى 2018 - 2019.

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التى تستعد لمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى السادسة مساء غدا الجمعة بإستاد القاهرة مفاجأة مدوية كشف عنها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

استقر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك على تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التى أصدرتها ضد عدد من لاعبى الفريق الأبيض عقب أحداث مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بأبوظبي الخميس الماضى.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا، اليوم الخميس، عن عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري الأبطال، بسبب تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي أوقفت حركة السفر بين الدول.

أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا، أن فريقه جاهز لإسقاط مانشستر سيتي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ينتظر نادي الزمالك عقوبات جديدة من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، وذلك على خلفية انسحابه من مواجهة القمة 119 امام النادي الأهلي، والتي كان من المقرر اقامتها يوم الاثنين الماضي على استاد القاهرة الدولي.

كشف مصدر داخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حقيقة تجدد إصابة رمضان صبحي، وغيابه عن الفريق خلال مباراتي صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

كشف أنيس بن ميم وكيل ومحامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ولـسودوفا الليتواني الحالي، حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلي فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
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