وكيل حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي

سودوفا الليتواني الحالي، حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير أكدت خلال الساعات الماضية، إلى ترحيب حمدي النقاز بالانضمام إلى الأهلي خلال الصيف المقبل، دون أي شروط مالية.





وقال وكيل حمدي النقاز في تصريحات لـ " صدى البلد":" ما يتردد عن ترحيب حمدي النقاز بالانضمام للأهلي، دون شروط، غير صحيح تماما".





وأضاف:" انتقال حمدي إلى الدوري الليتواني في هذه الفترة جاء للحفاظ على مستواه، وسينتقل اللاعب إلى نادٍ كبير، خلال الصيف المقبل".









وانتقل إلى نادي لسودوفا الليتواني، الأسبوع الماضي، لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد.





كشف أنيس بن ميم وكيل ومحامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ولـ