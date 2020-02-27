AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وكيل حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:58 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
Advertisements
محمد السعيد
كشف أنيس بن ميم وكيل ومحامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ولـسودوفا الليتواني الحالي، حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير أكدت خلال الساعات الماضية، إلى ترحيب حمدي النقاز بالانضمام إلى الأهلي خلال الصيف المقبل، دون أي شروط مالية.

وقال وكيل حمدي النقاز في تصريحات لـ " صدى البلد":" ما يتردد عن ترحيب حمدي النقاز بالانضمام للأهلي، دون شروط، غير صحيح تماما".

وأضاف:" انتقال حمدي إلى الدوري الليتواني في هذه الفترة جاء للحفاظ على مستواه، وسينتقل اللاعب إلى نادٍ كبير، خلال الصيف المقبل".


وانتقل إلى نادي لسودوفا الليتواني، الأسبوع الماضي، لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محامي حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة طلب اللاعب العودة إلى الزمالك

محامي حمدي النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي السعودي

اخبار الزمالك.. حقيقة اقتراب حمدي النقاز من الأهلي السعودي.. الأبيض يجدد رفضه اللعب في قطر

حمدي النقاز يدعم موقفه ضد الزمالك بمستندات جديدة.. تفاصيل

بعد رحيله عن الزمالك.. 7 ساعات تحسم وجهة حمدي النقاز المقبلة

قرار عاجل من الزمالك بعد انتقال حمدي النقاز للدوري الليتواني.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة تمنحك إطلالة أنيقة

القوى العاملة تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأجور.. تفاصيل

طوبا.. قصة أضخم ثوران بركاني على كوكب الأرض وعلاقته بتطور الجنس البشري

في عيد ميلاد معز مسعود.. قصة زواجه وطلاقه من شيري عادل

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

بعد أزمتي السوبر وانسحاب الزمالك امام الأهلي .. أول قرار من اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

مجلس أبو ظبي يحسم الجدل حول عدم استضافة السوبر المصري مرة أخرى

وكيل حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي

طاهر أبو زيد يكشف موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

طارق حامد: استحواذ الأهلي في الشوط الأول من السوبر كان متعمدا

منسق صن داونز: تحديت مدرب الفريق باستحالة التغلب على الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير