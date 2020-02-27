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مرأة

صديد الاسنان .. 3 أسباب وعلاجات منزلية رخيصة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:06 م
صديد الاسنان
صديد الاسنان
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آلاء حسن
صديد الاسنان من الأمراض الأكثر انتشارًا، ويمكن أن يتطور في أجزاء كثيرة من الجسم، وبعض الناس يصابون بخراج الأسنان الذي يؤثر على المنطقة المحيطة بالسن، لكن في بعض الأحيان  يمكن أن يتشكل صديد الاسنان على اللثة.

صديد الاسنان، حالة مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذلك من المهم أن تتعرف على علامات خراج اللثة صديد الاسنان وطرق تلقي العلاج الطبي إذا طور.

اسباب صديد الاسنان

يحدث صديد الاسنان عندما تسبب بكتيريا في الفم إصابة في الفراغ بين الأسنان واللثة، وهناك بعض الخراجات اللثة ناتجة عن مرض التهاب اللثة الذي يسببه ضعف صحة الفم،  ووجود نظام مناعة أضعف يمكن أن يساهم أيضًا في حدوث صديد الاسنان لأن جهاز المناعة لديك غير قادر على مكافحة الالتهابات.


علاج الصديد في الاسنان

يتضمن علاج صديد الاسنان استنزاف الصديد وإزالة أي حطام في جيبك اللثوي، ومن الممكن أن يقترح طبيب الأسنان إجراء تنظيف عميق يسمى التحجيم وتخطيط الجذر، ويزيل هذا الإجراء البلاك والجير من أعلى وأسفل خط اللثة.



اضرار صديد الاسنان 

يتسبب صديد الاسنان في العديد من المخاطر، وفيما يلي نستعرض الأضرار التي تسببها صديد الأسنان:

أكياس الأسنان:
قد يحدث تجويف مملوء بالسوائل في قاع جذر السن إذا لم يتم علاج صديد الاسنان وهذا ما يسمى كيس الأسنان، وهناك خطر كبير في أن يصبح الكيس مصابًا، وإذا حدث هذا ، فسيحتاج المريض إلى المضادات الحيوية ، وربما لعملية جراحية.

التهاب العظم والنقي:
تدخل البكتيريا الموجودة في الخراج في مجرى الدم وتصيب العظام بالاضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم شديد في العظام المصابة، وربما غثيان.

تجلط الجيوب الأنفية : يؤدي انتشار البكتيريا إلى تكوين جلطة دموية في الجيب الكهفي، وهو وريد كبير في قاعدة الدماغ،  ويتم علاج الجيوب الأنفية الكهفي بالمضادات الحيوية، وفي بعض الأحيان يتم إجراء عملية جراحية لاستنزاف الجيوب الأنفية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون الحالة قاتلة، وهذا هو مضاعفات نادرة جدا.

التهاب الجيوب الأنفية الفكي: تنتشر البكتيريا في مساحات صغيرة خلف عظام الخد ، تسمى الجيوب الأنفية الفكية، وهذه ليست حالة خطيرة ولكن يمكن أن تكون مؤلمة، وقد يصاب المريض بالحمى ويكون لديه خدود رقيق، وفي بعض الأحيان يحل الشرط من تلقاء نفسه اعتمادا على شدة ، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية.


علاج صديد الاسنان في المنزل

العلاجات المنزلية لصديد الاسنان تكمن في إجراءات يمكنك اتخاذها في المنزل لتخفيف الألم: 

- تجنب الطعام والشراب الذي يكون إما ساخنًا جدًا أو شديد البرودة.
- المضغ على جانب واحد من فمك
- استخدم فرشاة أسنان ناعمة جدًا.

وفي حين أن العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في جعل الشخص أكثر راحة أثناء انتظار العلاج ، من المهم زيارة أخصائي الرعاية الصحية لتلقي العلاج لتجنب أي من مضاعفات لصديد الاسنان.

خراج الاسنان

هو ألم في المنطقة المصابة عند العض أو عند لمس المنطقة المصابة، بالاضافة إلى حساسية للطعام البارد أو الساخن والسوائل، ووجود طعم كريهة في الفم، حمى، صعوبات في فتح الفم، صعوبات البلع، الأرق، ولخراج الاسنان عدة أعراض ومن أهم أعراض خراج الأسنان هو الألم فقد يكون هذا ألمًا في الخفقان وغالبًا ما يكون شديدًا،  وعادة ما يبدأ الألم فجأة ويصبح أكثر حدة خلال الساعات أو الأيام التالية، في بعض الحالات ، قد ينتشر الألم إلى عظم الفك. 
 

معظم خراجات الأسنان يمكن الوقاية منها لأن معظمها من مضاعفات تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، كل من هذه يمكن منعها مع نظافة الفم جيدة، هذا يعني تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، وهناك اجراءات يجب اتباعها ومن بين الأشياء الأخرى التي قد تساعد في ذلك: غسول الفم وتنظيف اللسان وتناول نظام غذائي صحي ، والذي يتضمن الحد من المشروبات والأطعمة السكرية، وإذا كنت تدخن ، فإن الإقلاع عن التدخين سوف يحسن نظافة الفم، وقم بفحص الأسنان مرة واحدة على الأقل كل عام. 
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