استعدادا لـ الميد تيرم.. نصائح لطلاب الجامعات لتحصيل دراسي فعال

تقترب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، ومع حلول مارس المقبل تستعد أغلب الكليات لعقد امتحانات الـ ميد تيرم، وتكمن الأزمة في أن الفترة ما بين بداية الدراسة والاختبارات قصيرة، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لهذه الامتحانات أو يعتادوا الدراسة الجامعية وطبيعتها خاصة إذا كانوا طلابا جددا.. يقدم موقع صدي البلد الاخباري عدة نصائح تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة وفق نصائح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.





قالت الدكتورة سامية خضر، إن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعّال، مذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولًا بأول، وعند انتهاء كل محاضرة دراسية، على كل طالب التعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته، ليتحقق الهدف الأساسي وهو التعلم ونجاح العملية التعليمية.









وأضافت لـ صدى البلد، أنه يجب تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها وفهمه ومذاكرته بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعل الطالب متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.









وأكدت أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا، أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، ولقاء الأصدقاء والمناسبات الاجتماعية، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.





وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن افضل الاوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتي تثبت المعلومات.

وعن أهمية حضور المحاضرات للطلاب، قالت أستاذ علم الاجتماع إن الطالب يستطيع بحضوره الدائم للمحاضرات، فهم شخصية وطبيعة أساتذته ومنها يستطيع الاجابة في الامتحانات وفق ما يتوقعه الأساتذة من إجابات وفوجود الطالب بالمحاضرة يساعده على فهم الإجابة المفضلة للأستاذ".





وأردفت أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، وتابع أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.





وأوضحت أن مسؤولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولابد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل المحاضرات الجامعية، وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق بالجامعة وفي الحياة العادية بالاضافة الي هذه النصائح قد تفيد طلاب الثانوية العامة ايضا .



