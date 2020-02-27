أجبرها على الزواج فتخلصت منه.. إحالة أوراق قاتلة والدها بالقليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشارين رضا عيد وتامر حجازي بإحالة أوراق قاتلة والدها بعزبة العرب ببهتيم بشبرا الخيمة الى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة المقررة بشأنها.





وحددت المحكمة جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.





تعود أحداث القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بشأن وفاة مجدى م ا 55 عام تاجر أراض ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبة.





وبسؤال كل من زوجته م ع 46 عاما ربة منزل وابنته م م 21 عاما ربة منزل قررتا أنهما حال قيامهما بايقاظه من النوم فوجئتا بعدم تجاوبه وقامتا بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم تعللا سببا لوجود آثار حول الرقبه.





وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إلى أن وراء ارتكاب الواقعه ابنة المتوفى نظرا لوجود خلافات عائليه بينهما حيث أقرت بارتكاب الواقعه بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات وجعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مطروح منذ فترة .





وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل مما ولد لديها حالة كراهيه تجاهه ودفعها للتخلص منه وتم ضبطها واحيلت للنيابة فامرت بحبسها واحالتها للمحاكمة فقضت بحكمها السابق