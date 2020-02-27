عاجل.. مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا

أعلن اللواء مبروك الغزوي، قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي عن مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا.





وقال اللواء مبروك وفق ما نقلته صحيفة المرصد الليبي إن 10 جنود أتراك على الاقل قتلوا في غارة على قاعدة معيتيقة الليبية.





وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم، معلنا ارتكاب الميليشيات التابعة له ولحكومة الوفاق جرائم بالجملة من خلال قصفها للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، مطالبا المجتمع الدولي بالتعليق على ذلك.





ووقال المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ، إن 31 خرقا لهدنة وقف إطلاق النار، ارتكبتها الميليشيات في أقل من 24 ساعة، باستخدام الأسلحة الثقيلة.





وكان الجيش الليبي أعلن في نهاية نوفمبر الماضي عن فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس، لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة من الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على العاصمة، نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.