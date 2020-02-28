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مرأة

لـ السيدات.. تعرفي على طريقة تحويل العنب لزبيب خطوة بـ خطوة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:26 ص
الزبيب
الزبيب
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نهى هجرس
يعد تجفيف العنب في المنزل من أفضل الأشياء التى تفضل العديد من السيدات القيام بها، ولذلك نقدم لكى أسهل الطرق لتجفيف العنب فى المنزل.

ووفقًا لخبراء الطبخ إليكى طريقة تجفيف العنب

انقعي العنب في الماء لمدة 10 دقائق حتى تتخلصي من الأتربة الموجودة بالعنب، ثم غيري الماء مرتين، أو ثلاث مرات.

على نار متوسطة، ضعي عناقيد العنب، ثم أضيفي ماء مغليه على العنب حتى يُغطي العناقيد، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركي العناقيد في الماء المغلي لمدة 3 دقائق، ثم صفيها من الماء جيدًا.

افردي عناقيد العنب على قماش قطني نظيف، واتركيه في الهواء حتى يجف من الماء.

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اتركي العنب في الشمس لمدة 5 أيام ثم ادخليه في المطبخ في الليل.

انزعي العنب من العناقيد، وافرديه في صينية مغطاة بورق زبدة، ثم اتركيها في الشمس لمدة يومين آخرين حتى يتحول إلى زبيب.

احتفظي بالزبيب في برطمانات زجاجية محكمة الغلق ونظيفة وجافة جيدا، ثم احتفظي به في الثلاجة

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