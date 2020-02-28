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فن

مجدي أبو عميرة ينتهي من تصوير "قوت القلوب" خلال أيام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:03 ص
مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة
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أ ش أ
انتهى المخرج مجدي أبو عميرة من تصوير نحو 90 في المائة من مشاهد مسلسله الجديد (قوت القلوب)، ويكثف حاليا ساعات التصوير التي تمتد لنحو 17 ساعة يوميا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي،للإنتهاء من العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرض المسلسل في مارس المقبل. 

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق،وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.

وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام،ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي،في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج انيا فريد شوقي. 

مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي،وإخراج مجدي أبو عميرة،ويشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي،خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صايم".
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