أستاذ علم اجتماع: بهذه الخطوات يتم تشكيل وعي المراهق.. فيديو

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: إن الدولة المصرية تحتاج خطابا إعلاميا ثقافيا تعليميا وتربويا، يخاطب تشكيل الوعي الخاص بالتنمية المجتمعية للشباب والنشء.





وأضافت عزة فتحى، خلال استضافتها ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية إكسترا نيوز، إن تشكيل الوعى للشباب يحتاج أيضا تطوير المناهج، المقررات والأنشطة المدرسية.





ولفتت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى إنه لابد من عودة الكشافة المدرسية ، المسرح المدرسى للمدارس وذلك لتفريغ طاقة النشء فى مهارات تنمي مواهبهم .





وأشارت الدكتورة عزة فتحى، إلى أن المراهقة هى مرحلة " الهمم والعاصفة " بما يصاحبها من تغيرات وتقلبات مزاجية وفسيولوجية للمراهقين لذا يتوجب على الآبار استيعاب أولادهم فى هذه المراحل الدقيقة .





وطالبت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، بإطلاق مشروع ثقافى تتبناه الدولة وإطلاق أفلام تاريخية تبرز انتصارات وأبطال الشعب المصرى .