شاهد.. شريف سلامة يروج لمسلسل أسود فاتح

شارك شريف سلامة جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر شريف في الصورة برفقة المخرج كريم العدل أثناء كواليس تصوير المسلسل الرمضاني أسود فاتح وعلق على الصورة قائلا: "المخرج الرائع والصديق المحترم كريم العدل بيروت لبنان، اسود فاتح رمضان 2020".
وتدور أحداث مسلسل "أسود فاتح" في إطار اجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.
"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين.