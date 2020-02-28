شاهد.. شريف سلامة يروج لمسلسل أسود فاتح

شارك شريف سلامة جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهر شريف في الصورة برفقة المخرج كريم العدل أ ثناء كواليس تصوير المسلسل الرمضاني أسود فاتح وعلق على الصورة قائلا: "المخرج الرائع والصديق المحترم كريم العدل بيروت لبنان، اسود فاتح رمضان 2020".





وتدور أحداث مسلسل "أسود فاتح" في إطار اجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.



