فاروق جعفر يوجه نصائح لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

علق فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ فريقي الزمالك والترجي التونسي في مباراة اليوم فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.





ويلتقي فريق الزمالك اليوم الجمعة نظيره الترجى الرياضى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى فى حضور قرابة 30 ألف مناصر من جماهير الزمالك الراغبة في تحقيق انتصار مريح على الفريق التونسي قبل لقاء الإياب باستاد رادس المقرر له السادس من مارس المقبل.





و قال فاروق جعفر فى تصريحات تليفزيونية : "الزمالك الأفضل فى الفترة الحالية عن الترجي،لكن لا تعرف ظروف مباراة اليوم رغم أن الفارس الأبيض سوف يلعب على تحقيق الفوز على ملعبه كى يمتلك الأريحية فى لقاء الإياب".





و أضاف: لا يستطيع لاعبو الزمالك الفوز إلا بالأداء الفني على ملعبك أما الأداء القتالي يكون أفضل خارج ملعبك لافتا إلى وجوبية تحجيم لاعبو الترجي الذين يتسمون بالخطورة عن طريق تقليل المساحات عبر الضغط المتقدم تفاديا لأية مشاكل وإغلاق المساحات أمام المنافس.





وأكد أهمية حرص لاعبي الزمالك على عدم تلقي أهداف في شباكهم،خلال مباراة الذهاب ،وضرورة عدم لعب المدافعين على خط واحد والحفاظ على المعدل البدني خلال لقاء الذهاب.



