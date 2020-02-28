AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر يوجه نصائح لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:38 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
Advertisements
يسرى غازى
علق فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ فريقي الزمالك والترجي التونسي في مباراة اليوم فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الزمالك اليوم الجمعة نظيره الترجى الرياضى التونسى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى فى حضور قرابة 30 ألف مناصر من جماهير الزمالك الراغبة في تحقيق انتصار مريح على الفريق التونسي قبل لقاء الإياب باستاد رادس المقرر له السادس من مارس المقبل.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات تليفزيونية : "الزمالك الأفضل فى الفترة الحالية عن الترجي،لكن لا تعرف ظروف مباراة اليوم رغم أن الفارس الأبيض سوف يلعب على تحقيق الفوز على ملعبه كى يمتلك الأريحية فى لقاء الإياب".

وأضاف: لا يستطيع لاعبو الزمالك الفوز إلا بالأداء الفني على ملعبك أما الأداء القتالي يكون أفضل خارج ملعبك لافتا إلى وجوبية تحجيم لاعبو الترجي الذين يتسمون بالخطورة عن طريق تقليل المساحات عبر الضغط المتقدم تفاديا لأية مشاكل وإغلاق المساحات أمام المنافس.

وأكد أهمية حرص لاعبي الزمالك على عدم تلقي أهداف في شباكهم،خلال مباراة الذهاب ،وضرورة عدم لعب المدافعين على خط واحد والحفاظ على المعدل البدني خلال لقاء الذهاب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر يكشف خطة الزمالك لحصد لقب السوبر الأفريقي من الترجي

بشرى سارة لـ الترجي قبل خوض لقاء الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

نجم الزمالك يحتفل بزفافه ليلة مباراة الفريق أمام الترجي

مجدي عبدالغني يتوقع نتيجة ذهاب الأهلي وصن داونز.. فيديو

نجم الترجي التونسي يستفز نادي الزمالك ويتوعد بالانتقام

ترشيحاتنا

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

تصرف غير متوقع من أجانب في الأقصر.. صور

طفل يقف على أعتاب الموت بسبب تحدي كسر الجمجمة.. شاهد

تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. اعرف الحقيقة

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

للثأر من الزمالك.. معين الشعباني يجري تغييرات بالجملة في صفوف الترجي

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في موقعة دوري أبطال إفريقيا

فرجاني ساسي يؤدي صلاة بالجلباب قبل لقاء الترجي التونسي

فاروق جعفر يستقر على 20 لاعبا .. منتخب مصر للمينى فوتبول جاهز للبطولة العربية

دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على غيابات الترجي أمام الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة

الزمالك ضد الترجي.. التاريخ والأرقام تنحاز لبطل السوبر الأفريقي في مواجهة عملاق تونس

عبد الله فاروق: سنواصل العمل بقوة لتتويج ناشئي الأهلي ببطولة الجمهورية

بسبب كورونا.. تأجيل مباراتي الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

طارق العشري يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة نهضة بركان المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

بجمبسوت أنيق.. كارمن بصيص تخطف الأنظار.. وهذه تكلفته