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أخبار البلد

نقيب المهندسين: مد فترة التصويت للانتخابات ساعة في هذه الحالة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ، إن الإقبال هذا العام أكبر بكثير عن انتخابات التجديد النصفي في عام 2018، مؤكدًا أنه سيتم مد فترة التصويت ساعة في حالة وجود إقبال متزايد اخر اليوم .

وأضاف نقيب المهندسين، إنه سوف يتم إعلان نتيجة الانتخابات اليوم بعد الانتهاء من فرز الأصوات وتجميعها على مستوى الجمهورية.

وتابع :"إن الذين يخوضون الانتخابات اليوم هم عقول مصر، فكل واحد منهم يستطيع أن يختار من يمثله في النقابة، متوقعًا أن يزيد الإقبال خلال الساعات المقبلة من جموع المهندسين" .

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا. 

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن ، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن ، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن  و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و 9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية ، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

من المقرر أن يمتد فتح باب الاقتراع حتى السابعة مساء اليوم.

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