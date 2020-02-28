غسان سلامة يحذر من تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية

قال المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة إن هناك نوعا من الترابط بين النزاع في سوريا والنزاع في ليبيا، موضحا أنه أمر لا يدعو إلى السلام في الحالتين.





وأشار سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى وجود لاعبين دوليين مسؤولين عن تفاقم الأوضاع في سوريا وليبيا.





وأوضح أن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية، مضيفا أن مسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة، داعيا إلى جولة جدية للتفاوض على المسار السياسي خلال الأيام القادمة.



