حوار.. اللواء الدكتور عمرو مدكور يكشف تفاصيل منظومة التموين الرقمية وموعد صرف الدعم للمواليد وهذه أهمية تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر





الدكتور عمرو مدكور أكد إن الهدف وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين بالدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية مشددا على أنه لا ضرر من عدم تسجيل المواطن رقم المحمول ولكنه سيحرم نفسه من سهولة التواصل مع وزارة التموين والاستفادة من الخدمات التي ستتاح قريبا عن طريق الهاتف المحمول.





وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب تأخر صرف الدعم للمواليد خلال الفترة (2006-2015 ) المضافين إلى منظومة التموين في عام 2018 بعد إعلان وزارة التموين عن فتح باب إضافة المواليد آنذاك.







