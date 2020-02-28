حوار.. اللواء الدكتور عمرو مدكور يكشف تفاصيل منظومة التموين الرقمية وموعد صرف الدعم للمواليد وهذه أهمية تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

التقى موقع صدى البلد اللواء الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية في ديوان عام الوزارة ليكشف تفاصيل عدد من الملفات المهمة لدى المواطن المصري بشأن تطوير منظومة الدعم وموعد إضافة المواليد وأسباب طلب وزارة التموين تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر.
الدكتور عمرو مدكور أكد إن الهدف وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين بالدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية مشددا على أنه لا ضرر من عدم تسجيل المواطن رقم المحمول ولكنه سيحرم نفسه من سهولة التواصل مع وزارة التموين والاستفادة من الخدمات التي ستتاح قريبا عن طريق الهاتف المحمول.
وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب تأخر صرف الدعم للمواليد خلال الفترة (2006-2015 ) المضافين إلى منظومة التموين في عام 2018 بعد إعلان وزارة التموين عن فتح باب إضافة المواليد آنذاك.
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنه يجرى العمل وفقا لخطة طموحة تستهدف إنشاء 600 مركز خدمات تموينية مطورة على مستوى الجمهورية تنتهي خلال عامين، لافتا خلال حواره مع صدى البلد إلى الانتهاء من تنفيذ 200 مركز حتى الآن.