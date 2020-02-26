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اقتصاد

حوار.. عمرو مدكور يكشف تفاصيل إضافة المواليد على البطاقات التموينية.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:05 م
الدكتور عمرو مدكور
الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والصحفي محمد صبيح
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محمد صبيح

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب تأخر صرف الدعم للمواليد خلال الفترة (2006-2015 ) المضافين إلى منظومة التموين في عام 2018 بعد إعلان وزارة التموين عن فتح باب إضافة المواليد آنذاك.  

وقال مدكور خلال حواره مع صدى البلد إن الربط بين عملية تنقية قوائم الدعم واستهداف غير المستحقين وفقا لقرارات الللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وقرار تفعيل صرف الدعم ربط غير صحيح لافتا إلى أن فاتورة الدعم لم تنخفض بعد عملية التنقية وتحديد المستحقين بسبب عمليات الفصل الاجتماعي ودخول الأسر الاولى بالرعاية إلى منظومة الدعم.

وأوضح مدكور أن كل فرد تنطبق عليه شروط العدالة الاجتماعية للاستبعاد يواصل صرف دعم الخبز وبذلك يتم توفير 25 جنيها قيمة دعم السلع المنصرفة للمحذوف أما من سيتم إضافته من المواليد سيحصل على 50 جنيها للسلع بالاضافة إلى 125 جنيها للخبز ما يساوي 175 جنيها.


تابع: يتطلب حذف 7 أفراد من المنظومة الحالية بقيمة 175 جنيها لتوفير قيمة الدعم لاضافة مولود واحد.

واستطرد أن إضافة المواليد نتيجة التنقية صعب ولابد من تخصيص تمويل لإضافة المواليد وهو الأمر المطروح على مجلس الوزراء.. وأكد مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات أن الوزارة لا تستهدف خفض فاتورة الدعم ولكن التوزيع العادل واستهداف الأولى بالرعاية.
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