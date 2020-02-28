الأمير منصور بن عبد العزيز والسفير السعودي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك.. صور

وصل منذ قليل صاحب سمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز والسفير السعودي لدى القاهرة لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتجمع الخامس.

وبدأ مساء اليوم عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير لتلقي العزاء.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.





وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.