الأخ غير الشقيق.. محامٍ يكشف مصير مقتنيات أحمد زكي

عرض برنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، فيديو من شقة الفنان الراحل أحمد زكي، بحضور المحامي رامي عزالدين بركات -الأخ غير الشقيق لـهيثم، مستعرضا خلاله مقتنيات فتى الشاشة الأسمر.





وظهرت غرفة نوم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والتي احتفظ فيها بملابس لوالده والعديد من الصور الخاصة به.





وأكد المحامي من خلال الفيديو أن رامي، شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، كان حريصًا على الاهتمام بمقتنيات شقيقه ومقتنيات والده وعدم التفريط فيها.





وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، هدد رامي ومحاميه بمقاضاتهما بسبب بيعه الشقة التي كانت تعود ملكيتها للفنان الراحل أحمد زكي "الفتى الأسمر"، والتفريط بمقتنياته الخاصة.