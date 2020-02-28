محمد صبحي يكشف كواليس مسرحية انتهى الدرس يا غبي

كشف الفنان الكبير محمد صبحى كواليس مسرحياته "انتهى الدرس يا غبى" ورفض المنتج مصطفى بركة إنتاجها فى البداية وموافقته بعد شهر من العرض عليه .

وأوضح محمد صبحى خلال استضافته ببرنامج "معكم"المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه من البداية كان معروفا أنه سيقوم بدور البطولة فى المسرحيات، ولجأ و معه المؤلف لينين الرملي للمنتج مصطفى بركة لإنتاجها ولكنه رفض معللا أن الجماهير لن تشاهدها.

وأضاف صبحى أنه بعد مرور شهر طالبه المنتج مصطفى بركة بإحضار رواية المسرحية لإنتاجها، لافتا إلى أن بعد شهرين من تقديم عروض المسرحية بمصر سافر فريق العمل إلى تونس وقدم مجموعة عروض هناك وحققت نجاحا باهرا، وعند العودة مرة أخرى كان الإقبال الجماهيري لحضور عروض المسرحية كبيرا للغاية.

وأكد الفنان القدير، أن المقاعد بالمسرح الذي يقدمه به عروض مسرحياته "انتهى الدرس يا غبى" ظلت كاملة العدد لمدة عامين.

يشار إلى أن مسرحية "انتهى الدرس يا غبى" هى مسرحية كوميدية بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي ومحمود المليجي وتوفيق الدقن تم إنتاجها عام 1975 من تأليف لينين الرملي وإخراج السيد راضي.



