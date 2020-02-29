طريقة سهلة عمل شوربة خضار بمرق العظام

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شوربة خضار بمرق العظام ،بمذاق لا يقاوم و شكل جديد لعمل شوربة الدجاج بالخضار .
مقادير شوربة خضار بمرق العظام
ماسورة عضم بقرى
بطاطس
بسلة
فاصولياء خضراء
جزر
بطاطس
كوسة
بصل
زيت
ملح
فلفل أسود
للسلق
جزر
بصل
كرفس
طماطم
ورق لورا
حبهان
طريقة تحضيرشوربة خضار بمرق العظام
* تسلق الماسورة في ماء مغلي مع مقادير السلق أو البوكيه جارنييه
* ثم ترفع الماسورة
* وينزع منها اللحم
* وتوضع مرة أخرى في المرقة
* ثم تضاف لها باقي مقادير الشوربة
* وتترك على النار حتى تمام طهي الخضروات
* وتقدم ساخنة