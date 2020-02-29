طريقة سهلة عمل شوربة خضار بمرق العظام

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شوربة خضار بمرق العظام ،بمذاق لا يقاوم و شكل جديد لعمل شوربة الدجاج بالخضار .

مقادير شوربة خضار بمرق العظام





ماسورة عضم بقرى

بطاطس

بسلة

فاصولياء خضراء

جزر

بطاطس

كوسة

بصل

زيت

ملح

فلفل أسود

للسلق

جزر

بصل

كرفس

طماطم

ورق لورا

حبهان





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طريقة تحضير شوربة خضار بمرق العظام





* تسلق الماسورة في ماء مغلي مع مقادير السلق أو البوكيه جارنييه





* ثم ترفع الماسورة





* وينزع منها اللحم





* وتوضع مرة أخرى في المرقة





* ثم تضاف لها باقي مقادير الشوربة





* وتترك على النار حتى تمام طهي الخضروات



