محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره واتفورد، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وتسعى كتيبة يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة للاقتراب أكثر من لقب البريميرليج الغائب عن الأنفيلد منذ 30 عامًا.





التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام واتفورد:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.





خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.





التشكيل المتوقع لـ واتفورد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: فوستر.





خط الدفاع: كاباسيلي، ماسينا، كاثكارت، فيمينيا.





خط الوسط: هيوز، كابو.





خط الهجوم: إسمايلا سار، دوكوري، دولوفيو، ديينيه.