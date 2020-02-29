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اقتصاد

بعد هبوطه عالميا.. تعرف على تأثير تراجع النفط على الأسعار في مصر

السبت 29/فبراير/2020 - 10:45 ص
تراجع أسعار النفط
تراجع أسعار النفط عالميا
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آية الجارحي

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين في تأجيج المخاوف من أن وباء قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويقلص الطلب على الخام.

 

وتراجع خام برنت 1.25 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمائة عند التسوية ليبلغ 52.18 دولار للبرميل، وهو ما يزيد عن أدنى مستوى خلال الجلسة البالغ 50.97 دولار، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2018.


قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن انخفاض سعر خام برنت يؤثر إيجابيا على مصر لأن مصر تقوم باستيراد الخام الكويتي وشاحنات كبيرة من البترول والسولار.

 

وأضاف مدحت يوسف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع سعر المواد البترولية عالميا سيخفض قيمة الواردات المصرية من النفط، وبالتالي تحسن الميزان التجاري.

 

وعن التأثير السلبي للتراجع العالمي، قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن معامل التكرير المصرية، والتي تعتمد على استيراد جزء من اجتياجاتها من النفط من الخارج تتأثر سلبيا نتيجة تلك التذبذبات في معامل تكرير تحقق أرباحا جيدة عند ثبات الأسعار بوجه عام وفي حالة زيادة الأسعار بوتيرة منتظمة، فالأرباح تتعاظم والعكس صحيح.


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