شاهد.. وصول جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة إلى مسجد الحمد بالتجمع

وصل منذ قليل جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة إلى مسجد الحمد بالتجمع الخامس وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء استعدادا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر.
كان الدكتور خالد عمارة، نجل المفكر الإسلامي محمد عمارة، أعلن وفاة والده مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد رحلة قصيرة مع المرض.
وكتب د. خالد عمارة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في مساء يوم الجمعة الموافق ٤ رجب سنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشريفة توفي أبي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.. توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع».
وأضاف: « توفي أبي رحمه الله في هدوء و بدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة و يدعو لأمي و لكل أولاده و أحفاده و أحبابه و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و انا راض عنك.. توفي أبي رحمه الله و طوال مرضه يردد : الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله و حين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا.. توفي أبي رحمه الله و هو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه وأبحاثه.. توفي أبي رحمه الله وهو راض عن الجميع و سامح الجميع ، حتى من ظلمه أو ضايقه يوما ما . و لا يحمل في قلبه الأبيض الطيب اي حقد أو ضغينة لأحد .. توفي أبي رحمه الله و هو يدعو لنا و لكل البشر بالخير و الهداية.. توفي أبي رحمه الله و على وجهه نور جميل».