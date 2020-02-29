لمواجهة كورونا.. وزير التعليم العالي: رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية

التعليم العالي في اسبوع.. إعلان خطة عام 2020.. المجلس الأعلى للجامعات: سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة .. عبد الغفار يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي