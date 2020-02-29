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تعليم

لمواجهة كورونا.. وزير التعليم العالي: رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية

السبت 29/فبراير/2020 - 02:48 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، السبت، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور د. محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. حسام عبد الغفار، أمين مجلس المستشفيات الجامعية، د. أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.


ووجه الوزير باستمرار رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.


وتابع وزير التعليم العالي مع المجلس آليات خطة العمل للتعامل مع ظهور أية حالات مصابة بالفيروس فى نطاق جميع المستشفيات التابعة للجامعات بمختلف المحافظات، وتم التأكيد على اتباع البروتوكول العالمى لمواجهة الفيروس، وكذلك متابعة الاطمئنان المستمر على توافر الاحتياجات الطبية والأقنعة الواقية اللازمة بالمستشفيات الجامعية. 


كما ناقش الاجتماع استعدادات المستشفيات الجامعية للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وأكد الوزير على ضمان تطبيق متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على المستشفيات الجامعية من حيث توفير الإمكانات المادية والتدريب اللازم للأطباء والعاملين بها بما يضمن جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية المنتظرة منها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأعلى مستوى.


وناقش الاجتماع بنود اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإلزامى (الامتياز) تمهيدا لإقرارها.


وأكد د. عبد الغفار، أن تعديل اللائحة يهدف إلى ضمان رفع مستوى خريجي كليات الطب المصرية واستيفائهم التدريب اللازم للحصول على رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى مراعاة بنود اللائحة التأكد من أداء الخريج للفترة التدريبية بشكل مرضى داخل المستشفيات الجامعية، واستكمال تدريبه بالشكل اللازم بمستشفيات معتمدة، ومتابعة تطبيق برنامج الامتياز من خلال لجنة خاصة، وإجراء تقييم للمتدربين.

 
وطالب الوزير بتقديم تقرير دورى حول نتائج عمل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية منذ بدء عمله، وتقييم دوره فى الارتقاء بعمل المستشفيات الجامعية، وتحسين الرعاية الصحية التى تقدمها للمترددين عليها، وضمان قيامها بالدور التعليمى والتدريبى لها لطلاب الكليات الطبية.
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