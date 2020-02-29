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أخبار البلد

تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 03:24 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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قسم الأخبار
أعلن السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اتفاق بين مصر وفرنسا، لترميم وإعادة تأهيل كوبري ايفيل المعلق بحديقة الحيوان بالجيزة، وإعادة فتحه للجمهور من جديد، كأحد المنشآت التاريخية والتراثية الهامة في مصر. 

وتفقد وزير الزراعة، يرافقه ستيفان رومانيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة، كوبري ايفل المعلق، والذي سبق إنشاؤه بحديقة الحيوان، وصممه المهندس "جوستاف إيفل"، خلال الفترة من ١٨٧٥ – ١٨٧٩ أي قبل إنشاء برج إيفل بأكثر من عشر سنوات.

وأشار وزير الزراعة، الى انه سيتم التنسيق مع السفارة الفرنسية لترميم الكوبري، وإعادة تأهيله لزيارة الجمهور له من جديد، بعد إغلاقه فترة التسعينات، لافتا إلى ان هذا الكوبري يعد أحد أهم المنشآت التراثية بالحديقة،  حيث يكشف حديقة الحيوان  بالكامل من أعلى في منظر بانورامي، ليشاهد الزوار  روعة المكان من حيوانات وأشجار نادرة.

وأكد القصير ان حديقة الحيوان في الماضي تميزت بوجود الكوبري المعلق بها، ليكون شاهد على تاريخ مصر المعاصر حتى الآن، حيث يرتكز  على جبلين كبيرين صمما خصيصًا له، حيث ليكون الكوبري فى أعلى نقطة فى الحديقة.

وقال اللواء محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية، ان الحوبري يوجد له مدخلان فى بدايته ونهايته تتعلق خلالهما أسلاك حديدية قوية تحمل الكوبرى، حيث تم  تصميمه  بطريقة "التعشيق"، فلا توجد فيه أى مادة لحام مطلقًا.

وفي سياق متصل افتتح  وزير الزراعة، حديقة حيوان الطفل،  والتي تضم العديد من الحيوانات المستأنسة التي يتعامل معها الاطفال بشكل مباشر.

رافق الوزير خلال الافتتاح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية.

وقال وزير الزاعة انه من خلال هذه الحديقة سيتم لأول مرة في حديقة الحيوانات احداث تفاعل مباشر بين المواطنين ومجموعة متنوعة من الحيوانات في مكان مجهز على اعلى مستوى ومصمم ليضاهي الحدائق العالمية، حيث يتم التعامل مباشرة بالإطعام واللعب عن قرب بدلا من الطرق القديمة من وراء الاقفاص مما يتيح التعرف على البيئات المختلفة للحيوانات.


وتعد حديقة الحيوانات يالجيزة، والتي تأسست عام ١٨٩١، هي اكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي ٨٠ فدان، ويوجد به حاليا حوالي ٤٨٠٠ حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة.
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
تطوير كوبري إيفيل المعلق التاريخي بحديقة الحيوان.. شاهد
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