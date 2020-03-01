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اقتصاد

استقرار الدولار بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 06:00 ص
الدولار
الدولار
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محمد يحيي

استقر  سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الأحد،  فبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فقد سجل الدولار  15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.


وصل أدني سعر صرف للدولار ببنوك " مصر إيران للتنمية، التجاري الدولي، الأهلي المصري، مصر، الأهلي اليوناني" نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " كريدي أجريكول، الإسكندرية، بلوم، اتش اس بي سي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، مصرف ابوظبي، سايب" نحو 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.


وبلغ أعلى سعر للدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، عودة، الاستثمار العربي، البركة" نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

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