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أخبار العالم

900 مصاب بكورونا في إيطاليا.. والفيروس القاتل يضرب دوري الدرجة الأولى

السبت 29/فبراير/2020 - 07:15 م
رجل يرتدى قناعا واقيا
رجل يرتدى قناعا واقيا على كوبري بفنيسيا
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وكالات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، اليوم السبت، ليصل إلى 900 شخص.

 

وتم اكتشاف قرابة 900 عينة ايجابية مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا وأغلقت المقاهي والمدارس لتتعطل الحياة اليومية في البلاد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم أنها قررت تأجيل خمس مباريات في المسابقة بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا وتشمل القمة بين يوفنتوس حامل اللقب وإنتر ميلان.

 

وأوضحت الرابطة في بيان أن المباريات الخمس، وتضم مواجهات ميلان أمام جنوة وبارما ضد سبال وساسولو ضد بريشيا وأودينيزي أمام فيورنتينا، ستقام في 13 مايو أيار المقبل.

 

كما تغير موعد نهائي كأس ايطاليا ليكون يوم 20 مايو  المقبل بدلا من يوم 13 بنفس الشهر.

 

وكان من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات ضمن جهود لتجنب انتشار فيروس كورونا.

 

وقال مسؤول رياضي في تصريح غير رسمي إن محطات البث التلفزيوني والمشجعين لا يريدون إقامة المباريات في ملاعب خالية وكذلك تتخوف الأندية من خسارة ايرادات التذاكر.

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