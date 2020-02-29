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رياضة

أنا صاحب القرار.. فايلر ينفعل خلال المؤتمر الصحفي في سؤال عن عدم مشاركة كهربا

السبت 29/فبراير/2020 - 08:52 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي عن سبب تجميد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق قبل مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يوجد أحد يتدخل في قراراتي.. وقرار استبعاد كهربا فني".

واضاف: "يجب توجيه الأسئلة فقط عن اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق في المباراة"، ولا احد له الحق أن يتدخل في قرارات الجهاز الفني.

يذكر أن مباراة الأهلي وصن دوانز في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم السبت المقبل على ملعب لوكاس موريبي.


ونجح الأهلي في الفوز على صن داونز بهدفين سجلهما علي معلول ليقود فريقه للانتصار في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية استاد القاهرة.


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