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رئيس الشعبة بالغرفة التجارية يوضح أسباب انخفاض سعر الذهب.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 10:04 م
الذهب
الذهب
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إبراهيم القادري
قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه منذ انتشار فيروس كورونا والاقتصاد العالمي مُتأثرًا بهذا الفيروس وعلى رأسهم الصين.

وأضاف وصفي أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن هناك 15 دولة تأثر اقتصادها با انتشار فيروس كورونا كما أن البنوك المركزية تتوقع أن الاقتصاد عندما يتأثر سيحدث فائض في العملات وبعد ذلك يستثمرونها في الذهب.


وأوضح وصفى أمين، أن البنوك المركزية والمستثمرين بناء على ذلك قاموا بشراء الذهب وبعدها زاد الطلب عليه وبالتالي ارتفع سعره.


وتابع وصفي أمين، أن هناك شيئاً حدث خلال الـ 3 أيام الماضية وهو أن البنوك المركزية ستعوض اقتصاد الدول عن طريق بيع مخزون الذهب لديها .

واستكمل وصفي أمين، أن بعد ما قامت به البنوك أصبح هناك بيع للذهب وبالتالي ستنخفض البورصة وبالتالي انخفض سعر الذهب .
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