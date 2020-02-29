عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

أحيا الهضبة عمرو دياب ، حفل غنائي كبير، اليوم السبت 29 فبراير، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيرى كبير، في حفل رفع شعار كامل العدد.





وقدم عمرو دياب ، خلال الحفل، باقة من أغانيه الجديدة، لاسيما أغاني الألبوم الجديد: «سهران» وأطرب الجمهور بعدد كبير من الأغنيات القديمة الذين تفاعلوا معها طوال فقرات الحفل.





ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى والسعودية وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.





من جهة أخرى، أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ألبومه الجديد "سهران" في الأسواق بشكل رسمي، غدًا، الأحد الموافق 1 مارس، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكتب الهضبة قائلًا: "احصل على النسخة الأصلية من ألبوم #عمرو_دياب الجديد "#سهران" ابتداءً من الأحد ١ مارس بجميع فروع ڤيرچن ميجاستور وتباعًا بالمتاجر الكبرى، إنتاج Nay".





وأضاف: "تأكد من شرائك النسخة الأصلية المحفوظة داخل غلاف من الكرتون المقوى مع مطوية تحتوي على أسماء الأغاني وفريق العمل وخلفها الپوستر الجديد".





يذكر أن ألبوم "سهران" يتضمن العديد من الأغاني المتنوعة، من بينها "عم الطبيب"، و"هيعيش يفتكرني"، و"يا روقانك"، و"زي مانتي"، وغيرها من الأغاني.