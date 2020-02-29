رينو مصر توضح أسعار ومواصفات لوجان 2020

بسبب عدم استقرار اسعار السيارات في مصر حاليا و ظهور حملات مناهضة لتلك الزيادة مثل حملة خليها تصدي، أصبحت متابعة أسعارها محط إهتمام الكثيرين من متابعة سوق السيارات بشكل شبه أسبوعي.





وكشفت شركة رينو الفرنسية عن أحدث أسعار سيارتها لوجان، حيث جاء سعر الفئة الاولى بـ 165 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية بقيمة 177 الفا ، وبلغ سعر الفئة الثالثة نحو199 ألف جنيه بحسب القائمة السعرية الصادرة من وكيلها المحلي، وهى الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM).





تأتى لوجان في اصدارين الأول مانيوال بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، ليولد قوة قدرها 90حصانا ، وعزم اقصى للدوران 128 نيوتن متر .





وتعتمد على الدفع الأمامى الذي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س ، في غضون نحو 11.5 ثانية ، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود لديها نحو 6.3 لتر لكل 100كم.





والثانى بناقل سرعات اوتوماتيك، بمحرك سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن متر، ويبلغ معدل استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كم.





أسعار رينو لوجان لموديلات 2020





مانيوال / E1 2020 165,000 جنيه

مانيوال / E2 2020 177,000 جنيه

اتوماتيك / E1 2020 188,000 جنيه

اتوماتيك / E2 2020 199,000 جنيه

اتوماتيك / E3 2020 212,000 جنيه





اتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2020 222,000 جنيه

اتوماتيك / هاى لاين / FL 2019 238,000 جنيه