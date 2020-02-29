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سيارات

رينو مصر توضح أسعار ومواصفات لوجان 2020

السبت 29/فبراير/2020 - 10:20 م
رينو لوجان
رينو لوجان
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قسم السيارات

بسبب عدم استقرار اسعار السيارات في مصر حاليا و ظهور حملات مناهضة لتلك الزيادة مثل حملة خليها تصدي، أصبحت متابعة أسعارها محط إهتمام الكثيرين من متابعة سوق السيارات بشكل شبه أسبوعي.


وكشفت شركة رينو الفرنسية عن أحدث أسعار سيارتها لوجان، حيث جاء سعر الفئة الاولى بـ 165 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية بقيمة 177 الفا ، وبلغ سعر الفئة الثالثة نحو199 ألف جنيه بحسب القائمة السعرية الصادرة من وكيلها المحلي، وهى الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM).


تأتى لوجان في اصدارين الأول مانيوال بمحرك مكون من 4  اسطوانات، سعة 1600  سي سي ، ليولد قوة قدرها 90حصانا ، وعزم اقصى للدوران 128 نيوتن متر .


وتعتمد على الدفع الأمامى الذي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س ، في غضون نحو 11.5 ثانية ، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود لديها نحو 6.3 لتر لكل 100كم.


والثانى بناقل سرعات اوتوماتيك، بمحرك سعة 1600  سي سي، ليعطي قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148  نيوتن متر،  ويبلغ معدل استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كم.


أسعار رينو لوجان لموديلات 2020


مانيوال / E1 2020           165,000 جنيه

مانيوال / E2 2020           177,000 جنيه

اتوماتيك / E1 2020          188,000 جنيه

اتوماتيك / E2 2020          199,000 جنيه

اتوماتيك / E3 2020          212,000 جنيه


اتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2020  222,000 جنيه

اتوماتيك / هاى لاين / FL 2019           238,000 جنيه

 


رينو مصر توضح أسعار ومواصفات لوجان 2020
رينو مصر توضح أسعار ومواصفات لوجان 2020
رينو مصر توضح أسعار ومواصفات لوجان 2020
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