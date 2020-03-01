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البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك لـ 507.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.. نقود الإحتياطي تسجل 719.2 مليار.. وزيادة صافي الأصول الأجنبية

الأحد 01/مارس/2020 - 05:33 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

719.2 مليار جنيه قيمة الاحتياطى بنهاية العام الماضي

ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ4.11 تريليون جنيه بنهاية 2019

 

ارتفع إجمالي السيولة المحلية بالبنوك لـ4.11 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.053 تريليون جنيه في نوفمبر السابق بفارق 57 مليار جنيه، ومقارنة بـ4.024 تريليون جنيه في أكتوبر 2019 بفارق 86 مليار جنيه.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي المعروض النقدي لـ 968.5 مليار جنيه في ديسمبر 2019 مقابل 961.12 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ953.5 مليار جنيه في أكتوبر 2019

وبلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 507.12 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 503.15 مليار جنيه في نوفمبر 2019 ومقارنة بـ 501.72 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام

وسجل إجمالي الودائع الجارية بالعملة المحلية نحو 461.341 مليار جنيه مقابل 459.972 مليار جنيه في نوفمبر2019 ومقارنة بـ 451.741 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.

 

وارتفع إجمالي الأصول المحلية للبنوك بنهاية ديسمبر الماضي لـ 448.6 مليار جنيه مقابل 430.7 مليار جنيه في نوفمبر السابق بفارق 17.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 436.91 مليار جنيه في أكتوبر 2019 بفرق 11.7 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة ضمن اصول البنوك  لبند " الأوراق المالية، التسهيلات الإئتمانية، الودائع" لـ 757.1مليار جنيه مقابل 770.954مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 788.9 مليار جنيه في أكتوبر السابق له

وبلغ إجمالي المطلوبات من البنوك نحو 187.6مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 194.4 مليار جنيه في منوفمبر الماضي ومقارنة بـ 169.971 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

وارتفع إجمالي نقود الإحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي لـ 719.2 مليار جنيه مقابل 700.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق له بفارق18.3 مليار جنيه، ومقارنة بـ 705.901 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 13.2 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم النقد المتداول خارجه لـ 543.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 539.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 537.64 مليار جنيه في أكتوبر2019.

ووصل حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك لـ 175.6 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقابل 160.97 مليار جنيه في نوفمبر 2019 ومقارنة بـ 168.3 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام

وبلغ صافي الأصول الأجنبية لـ 270.631 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 270.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 268.994 مليار جنيه في أكتوبر 2019.

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