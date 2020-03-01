الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، 1-3-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، 1-3-2020، في التقرير التالي..
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
أستون فيلا X مانشستر سيتي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإنجليزي:
إيفرتون X مانشستر يونايتد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
توتنهام هوتسبير X وولفرهامبتون - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
الدوري الإسباني:
إشبيلية X أوساسونا - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
أتلتيك بيلباو X فياريال - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
إسبانيول X أتلتيكو مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال مايوركا X خيتافي- 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال مدريد X برشلونة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي:
كالياري X روما - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.