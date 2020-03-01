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رياضة

الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:51 ص
راموس Vs ميسي
راموس Vs ميسي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الأحد، 1-3-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، 1-3-2020، في التقرير التالي..

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أستون فيلا مانشستر سيتي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون مانشستر يونايتد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

توتنهام هوتسبير X وولفرهامبتون - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 

الدوري الإسباني:

إشبيلية X أوساسونا - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 3 

أتلتيك بيلباو X فياريال - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 

إسبانيول X أتلتيكو مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 

ريال مايوركا X خيتافي- 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3 

ريال مدريد X برشلونة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 

الدوري الإيطالي:

كالياري X  روما - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
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