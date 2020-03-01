الكلاسيكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، 1-3-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، 1-3-2020، في التقرير التالي..





كأس رابطة المحترفين الإنجليزية





أستون فيلا X مانشستر سيتي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2



الدوري الإنجليزي:

إيفرتون X مانشستر يونايتد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

توتنهام هوتسبير X وولفرهامبتون - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني:

إشبيلية X أوساسونا - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 3

أتلتيك بيلباو X فياريال - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

إسبانيول X أتلتيكو مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

ريال مايوركا X خيتافي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3

ريال مدريد X برشلونة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3



