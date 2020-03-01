اليوم العالمى للحماية المدنية .. أحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات .. صور

عرضت الإدارة العامة للحماية المدنية أحدث الأجهزة التى تستخدمها فى التعامل مع العبوات المتفجرة، والتى تعتمد عليها الإدارة فى إبطال مفعول المتفجرات عن بعد دون تدخل العنصر البشرى بذلك خلال احتفال الإدارة باليوم العالمى للحماية المدنية.





وكانت إقامة وزارة الداخلية،اليوم الأحد، إحتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوي، بحضور اللواء هانى جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمد جبر مدير الادارة العامة للحماية المدنية واللواء أسامة فاروق مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة واللواء هانى سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة وعددًا من القيادات الأمنية بالشرطة والقوات المسلحة.





وقدم رجال الحماية المدنية خلال الحفل عددًا من الحضور التي نالت إعجاب الحضور، لما اكتسبه ضباط الحماية المدنية من قدرة فائقة في التعامل مع كافة الأمور والمتغيرات وسرعة